MHP İl Başkanlığı hem kan bağışladı hem de çağrıda bulundu!
Kan bağışının öneminin her geçen gün dada da hissedildiği ülkemizde bir destek de MHP İl başkanlığından geldi.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2020, 13:29 26.12.2020, 16:03
MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra partililerle kısıtlamanın ilk gününde kan bağışında bulundular.
Kan bağışısı sırasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan kan stoklarının azaldığına dikkat çekerek tüm Kahramanmaraş halkını kan bağışı yapmaya davet etti.
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