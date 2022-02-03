MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan'dan Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Bostan mesajında: “Duanın gücüyle günahkarlara aşılmaz duvar ören ihlaslı yürekler, iman ve irfanının hikmetiyle kötülükleri def eden tertemiz kalpler, istikbalimizin güvenceleri, varlığımızın manevi güvenliğidirler.

Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz milletimizin,

Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ini içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum.

Niyazım odur ki, Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim, milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor,

bütün gönül cografyamızda ki kardeşlerimi, hasretle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.