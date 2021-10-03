MHP ilçe başkanı ve yönetimi kaza geçirdi: 4 yaralı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri’de düzenlediği “Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” temasıyla Bölge İstişare Toplantısına katılan Elbistan MHP yönetimi dönüş yolunda kaza geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 13:51
Elbistan MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, MHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Çevik, Belediye Meclis Üyesi Cemil Bölükbaşı ve parti yönetiminde yer alan Av. Halil Köse'nin içinde bulunduğu araç istişare toplantısı dönüşünde Kayseri'nin Sarız ilçesi yakınlarında tali yoldan çıkan bir araçla çarpıştı. Kazada aracı kullanan İlçe Başkanı Bostan ve beraberinde bulunan heyet yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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