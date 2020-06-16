MHP Kahramanmaraş Afşin İlçe Başkanı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi eski Afşin İlçe Başkanı Ersan Koç:"Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Harekat Partisi Afşin İlçe Başkanlığından istifa ediyorum" diyerek istifa etmişti.

Edinilen bilgiye göre Afşin İlçe Başkanı olarak Süleyman Aycan Atandı.

Süleyman Aycan'a sosyal medyadan yüzcelerce tebrik mesajı yağdı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanı Hüseyin Kayış tebrik mesajında şu ifadeler kullandı:

MHP Afşin İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Süleyman Aycan, MHP Afşin İlçe Başkanlığına atanmıştır. Başkanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

Aksu TV ailesi olarak Sayın Süleyman Aycan beyi tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyor ve hayırlı olsun diyoruz.