MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan Ermenistan’ın saldırılarıyla ilgili Aksu Haber'e konuştu!
MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan Ermenistan’ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 16:13 04.10.2020, 19:02
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dost Ve Kardeş Ülke Azerbaycan'a Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Olarak Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Karabağ Türk’tür Türk Kalacak İfadelerine Yer Verdi.
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