MHP Kahramanmaraş Milletvekil Aycan: Kahramanmaraş Türkiye'de önemli bir sanayi merkezidir

Aycan burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraşın sanayii alanında çok gelişmiş bir il olduğuna dikkat çekerek organize sanayii bölgeleriyle bunun daha fazla teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aycan konuşmasına şöyle devam etti:

Sayın Başkanım, Kahramanmaraş özellikle tekstilde ve çelik mutfak eşyalarında Türkiye'de önemli bir sanayi merkezidir. Yeniden sanayi hamleleri yapmak istiyoruz fakat organize sanayi bölgelerimizin kurulmasında sorun vardır. Özellikle organize sanayi bölgelerini teşvik etmek lazım. Böylece arıtma tesisleri olan merkezler olması daha sağlıklı, daha disiplinli bir sanayileşmedir. Özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Tomsuklu Sanayi Bölgesi ve Elbistan'da hayvancılıkla ilgili sanayi bölgelerinin oluşması için finansman ihtiyacı vardır; finansman ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyoruz.