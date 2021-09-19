MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'dan 'cübbeli dua polemiğine' ilişkin açıklama!

Aycan, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır" dedi

Konuşmasının devamında Aycan, CHP’nin mecliste, kamu kaynaklarının cami yaptırılmasına kullanıldığına dair söylemlerine sert sözlerle cevap verdi.