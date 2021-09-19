MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'dan 'cübbeli dua polemiğine' ilişkin açıklama!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, yeni Yargıtay binasının açılışında 'cübbeli dua polemiğine' ilişkin açıklama yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 19.09.2021, 14:32 19.09.2021, 17:23
Aycan, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır" dedi
Konuşmasının devamında Aycan, CHP’nin mecliste, kamu kaynaklarının cami yaptırılmasına kullanıldığına dair söylemlerine sert sözlerle cevap verdi.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:33
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Karagümrük
|5
|10
|5. Fenerbahçe
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Alanyaspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|5
|8
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Kayserispor
|4
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Giresunspor
|5
|1
|19. Rizespor
|5
|1
|20. Başakşehir
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Boluspor
|4
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|6
|5
|15. Gençlerbirliği
|6
|5
|16. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|17. Altınordu
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. M. United
|5
|13
|3. Brighton
|5
|12
|4. Man City
|5
|10
|5. Chelsea
|4
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|5
|11
|2. Real Madrid
|4
|10
|3. Valencia
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|9
|5. Real Sociedad
|4
|9
|6. Osasuna
|5
|8
|7. Mallorca
|5
|8
|8. Sevilla
|3
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Elche
|5
|6
|12. Real Betis
|4
|5
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü