MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Aksu Tv’yi ziyaret etti
Milliyetçi Harekat Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Aksu TV’nin yeni yayın dönemi dolasıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 16:37 17.10.2020, 18:12
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Milliyetçi Harekat Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Aksu TV’de çalışan tüm emekçilerin yeni yayın dönemi de kutladı.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Dünya da ve Türkiye’de yaşanan salgın neticesinde mecliste pandemi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Dünya gündemini de Aksu Haber'e değerlendiren aycan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaşta, Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını söyledi.
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