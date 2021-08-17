MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'dan esnaf ziyareti!

Milletvekili Aycan sorun ve talepleri bizzat yerinde dinleyerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada her zaman esnafların yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.