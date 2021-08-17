MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'dan esnaf ziyareti!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yeni sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 17.08.2021, 17:40 17.08.2021, 19:05
Milletvekili Aycan sorun ve talepleri bizzat yerinde dinleyerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada her zaman esnafların yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.
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