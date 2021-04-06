MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kanser haftası dolayısıyla TBMM genel kurulda söz aldı.

Bilinen kanser nedenlerinden sigara, benzen, radon gibi kanserojen kimyasallardan, viral enfeksiyonlardan uzak duralım, yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı ona göre düzenleyelim.

Kanserde erken tanı ve tedavi çok önemlidir, buna ağırlık vermeliyiz; kanser taramalarına katılmalıyız, risk gruplarında yapılan taramalara katılmalı, periyodik muayeneler yaptırmalıyız. Sağlığımıza duyarlı olalım. Kanser, tedavi edilebilmektedir, tedavisi uzun sürmektedir; tedavi edilse bile insana çok zarar veren bir hastalıktır. Kanser olanlara destek olalım, moral gücü çok önemlidir, yanlarında olalım, tedavilerini sürdürelim.