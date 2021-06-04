MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de söz aldı!

Askerlik kanunu'nda yapılan son düzenleme süresinde veya öncesinde yoklama kaçağı durumuna düşen veya bakaya kalanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamamaktadırlar. Bu durum, belirsizliğe sebep olmaktadır. Bu kişiler genellikle evli, çocuklu ve ileri yaşlı kişilerdir. Sayıları 500 binden fazla olan bu kişiler şu an mağdur durumdadırlar. Bu kişiler bedelli olarak askerliklerini yapmak istiyorlar. Çeşitli nedenlerle bakaya kalmış bu kişilere tarih ve yaş sınırı getirilerek bedelli olarak askerlik yapma hakkı verilmesi sorunun çözülmesine, belirsizliğin giderilmesine fırsat verecektir. Ayrıca bu kişilerin hepsi şu an belirli bir işte çalışmaktadır, kendi işlerinde veya bir kurumda çalışmaktadırlar. Bedelli olarak askerliklerini yapmaları, iş hayatında yaşanacak olumsuzlukları da önleyecektir, saygılarımla.