MHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Onikişubat eski ilçe başkanı Müfit Dal'ın istifasının ardından göreve Dulkariroğlu Ülkü Ocakları Başkanı İlçe Başkanı Ali Tufan atandı.

Ali Tufan'a sosyal medyadan yüzcelerce tebrik mesajı yağdı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanı Hüseyin Kayış tebrik mesajında şu ifadeler kullandı: Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın Ali Tufan, MHP Onikişubat İlçe Başkanlığına atanmıştır. Başkanımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.

Aksu TV ailesi olarak Sayın Ali Tufan Bey'e tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyor ve hayırlı olsun diyoruz.