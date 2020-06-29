MHP Kahramanmaraş teşkilatının acı kaybı! Üzüm hayatını kaybetti
MHP Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Üzüm, hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 18:47
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Kahramanmaraş’ta MHP teşkilatlarında uzun yıllar hizmet eden, Cafer Üzüm 64 yaşında hayatını kaybetti. Üzüm, hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.
Üzüm’ün vefatıyla ilgili de MHP Kahramanmaraş İl başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi.
“İl Yönetim Kurulu üyemiz Cafer Üzüm hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet caimamıza ve ailesne başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.”
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