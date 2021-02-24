MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM genel kurulunda Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu üzerine konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 14:13 24.02.2021, 18:18
Milletvekili Aycan Down Sendromunun önlenmesi adına önerilerde bulundu.
Milletvekili Aycan konuşmasının devamında Otizm ve diğer gelişim bozukluklarına dikkat çekerek önlenmesi noktasında önerilerde bulundu.
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