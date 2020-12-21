MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu

Türkiye 1950'lerde Her Aşıyı Hatta Viral Aşıları Bile Yapabilen Bir Kapasiteye Sahiptir. Zamanla Bu Kapasitemiz Ortadan Kalktı Hiçbir Şey Yapamaz Hale Geldik.

Aşı stratejik bir üründür. Günümüzde Covid-19 salgını ile tekrar aşı yapmaya çalışıyoruz bu bir fırsat olmadı kalıcı bir şekilde aşı enstitüsü ve aşı fabrikası kurmalıyız. Kendi aşılarımızı üretmeliyiz.

Şu an aşı çalışmalarını finanse ediyoruz aslında güçleri birleştirip tek bir merkez kurmak etkinlik açısından daha doğru olacaktır. Kurulacak merkeze gerekli destek verilerek sürekli açık çalışması yapması sağlanmalıdır.

Covid-19 açısının ücretsiz olarak yapılacağının açıklanması çok doğru bir uygulamadır. aşı ticari bir rant olmamalıdır. Ayrıca aşı yapılacak her kişi aşıyı yaptırmak zorundadır. Aşıyı reddetmek toplum sağlığını tehdit eden bir durum olur buna izin verilmemelidir