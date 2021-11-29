MHP Milletvekilleri esnaf ve vatandaşlarla buluştu

MHP’li vekiller, Kıbrıs meydanındaki bir esnafın salep ikramını geri çevirmeyerek burada bir süre sohbet ettiler.

MHP’li vekiller Kervan Han’da Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi Akademisyenleriyle akşam yemeğinde buluştu.

İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP MYK üyeleri Uğur Öztürk, Koray Önsel ve Emrullah Türe ile MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy’un katıldığı program ödül töreniyle son buldu.