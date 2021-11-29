MHP Milletvekilleri Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti!

MHP’li vekiller Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti.

Burada KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’yla bir araya gelen vekillerin ana konusu ekonomiydi. Toplantıda Kahramanmaraş’ta, şuana kadar yapılmış ve gelecekte yapılması planlanan hizmetler hakkında konuşuldu. Kahramanmaraş’ın ihracat başarısı, ihtiyaçları, pandeminin ve dünya genelindeki krizin neden olduğu tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar tartışıldı.

Programın ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklamalarda bulundu.

MHP’li vekiller Ticaret ve Sanayi Odasındaki görüşmelerin ardından Esnaf ve Sanatkârlar odasına ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile bir araya gelen vekiller burada esnafların sorun ve beklentileri, ülkenin genel sorunları hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu:“Milliyetçi Hareket Partisinin çok değerli temsilcileri ziyaretimize geldiler, ziyadesiyle memnun olduk, onur duyduk.” İfadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.