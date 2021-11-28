MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Kahramanmaraş'ta

Sabah saatlerinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelinen programa İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP MYK üyeleri uğur Öztürk, Koray Önsel ve Emrullah türe ile MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy katıldı.