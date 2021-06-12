MHP’li Aycan: 'Acil olarak hiçbir fakülteye ihtiyacımız yoktur'

Aycan, “Üniversite giriş sınavının yaklaştığı bugünlerde yeni fakülteler açılmaya devam etmektedir. Fakülte açılmaları ihtiyaç planlamasına göre olmalıdır. Gerçekten ihtiyaç varsa da altyapısı ve öğretim üyesi kadrosu tamamlandıktan sonra öğrenci alınmalıdır. Okulların kontenjanları da insan gücü ihtiyacına göre belirlenmelidir. Özellikle vakıf üniversitelerinin fakülte açma başvuruları iyi değerlendirilmelidir. En çok tercih edildiği için tıp ve hukuk fakültesi açılmak istenmektedir. Bunun sonucunda da fakülte sayıları çok ciddi bir şekilde artmıştır. Altyapısı olmayan fakültelere aşırı kontenjan verilmektedir. Tüm bu girişimler eğitim kalitesini düşürmektedir. Acil olarak hiçbir fakülteye ihtiyacımız yoktur. Bu nedenle mezun sayısını artırmaktan çok kaliteye ve nitelikli mezuna ihtiyacımız olduğu bilinerek hareket edilmelidir” dedi.