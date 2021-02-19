Mikro kredi ile üretim yapan kadınların pazar sorunu belediye tanzim mağazaları ile çözülecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mikro kredi şubesi ile Elbistan Belediyesi arasında imzalanan protokol ile kadınların ürettiği ürünler belediye tanzim satış mağazalarında satışa sunulacak.

KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 15:54 19.02.2021, 16:00
Mikro kredi ile üretim yapan kadınların pazar sorunu belediye tanzim mağazaları ile çözülecek

Elbistan’da üretim yapan kadınların pazar sorununun çözülmesi için Elbistan Belediyesi ile Mikro Kredi Elbistan Şubesi arasında protokol imzalandı.
Elbistanlı kadınlar mikro kredi şubesinden aldıkları para ile ürettikleri ürünlerin satışı noktasında sorun yaşamaya başladı. Yapılan görüşmeler neticesinde ürünlerin Elbistan Belediyesinin Tanzim Satış Mağazalarında satılması kararı alındı. Zamanla yurtdışına da pazarlanması hedeflenen ürünler için Elbistan Belediyesi ile mikro kredi şubesi arasında protokol imzalandı.

Üretilen yöresel ürünler, giyim kuşam, hediyelik eşya ve buna benzer ürünlerin Elbistan Belediyesi tarafından satın alınıp, tanzim satış mağazaları ve online mağaza aracılığı ile yurt içinin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlara satılması hedefleniyor.
Elbistan’da üretime destek olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şehre katma değer sağlayan kadınlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Evinde üretim yapan insanların pazar sorununu çözmek için adım attıklarını belirten Başkan Gürbüz: “Bugün mikro kredi yetkilileri ile beraber üretim yapan yaklaşık elli hanım kardeşimizi davet edip bir protokol imzaladık. Bu anlaşma ile şunu amaçlıyoruz. Mikro kredi fon sağlayacak, yatırım sermayesini temin edecek, hanım kardeşlerimiz kırsal kalkınma modelinin emek gücünü oluşturacak, üretim yapacaklar, bizde Elbistan Belediyesi olarak üretilen ürünleri satın alacağız.

Tanzim satış mağazalarımız aracılığıyla da bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu aslında bir üretim zincirinin belli halkalarını farklı kurumlar aracılığı ile tamamlanması anlamına geliyor. Yaklaşık beş hanım kardeşimizin daha önce işletmeler kurup ihracat yaptıklarını öğrendim. Pandemi nedeni ile işleri durma noktasına gelmiş. Şimdi biz yeniden onlara can suyu katacağız, sermaye takviyesi yapacağız ve onların üretimlerini canlandıracağız. Kırsaldaki üretim gücünü tetiklemiş olacağız. Biz bu çalışmaları yaparken yurtdışında yaşayan derneklerimiz, iş adamlarımız ve iştirakçilerimizle de görüştük. Onlardan da birtakım siparişler temin ettik. Talep edilen ürünlerin üretilmesi halinde ihracat noktasında köprü vazifesi göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Mikro Kredi Elbistan Şubesi sorumlusu Tuğba Öztürk de, üretim yapan kadınların önündeki en büyük engelin pazar sorunu olduğuna değinerek: “ Elbistan Belediyesi ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde üyelerimizin ürettikleri ürünler Elbistan Belediyesi tarafından satın alınıp kendi imkanları ile satışa sunulacak. Böylelikle üyelerimizin en büyük sorunu olan yaptıkları ürünü satamama olumsuzluğu ortadan kalkmış oldu. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e üreten kadınlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Üretici kadınlardan Ümmühani Ceviz ve Nuran Çıtak pazar sorununun ortadan kalmasıyla birlikte daha çok üretme imkanına kavuşmuş olduklarını söyleyerek, mikro kredi şubesine ve Elbistan Belediyesine teşekkür ettiler.

#Elbistan #Kadın #Pazar #Mikro #Kredi #Belediye #sorun #tanzim
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Şubat 2021
İmsak 05:50
Güneş 07:10
Öğle 12:51
İkindi 15:53
Akşam 18:22
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 22 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16