Mikro kredi ile üretim yapan kadınların pazar sorunu belediye tanzim mağazaları ile çözülecek

Elbistan’da üretim yapan kadınların pazar sorununun çözülmesi için Elbistan Belediyesi ile Mikro Kredi Elbistan Şubesi arasında protokol imzalandı.

Elbistanlı kadınlar mikro kredi şubesinden aldıkları para ile ürettikleri ürünlerin satışı noktasında sorun yaşamaya başladı. Yapılan görüşmeler neticesinde ürünlerin Elbistan Belediyesinin Tanzim Satış Mağazalarında satılması kararı alındı. Zamanla yurtdışına da pazarlanması hedeflenen ürünler için Elbistan Belediyesi ile mikro kredi şubesi arasında protokol imzalandı.

Üretilen yöresel ürünler, giyim kuşam, hediyelik eşya ve buna benzer ürünlerin Elbistan Belediyesi tarafından satın alınıp, tanzim satış mağazaları ve online mağaza aracılığı ile yurt içinin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlara satılması hedefleniyor.

Elbistan’da üretime destek olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şehre katma değer sağlayan kadınlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Evinde üretim yapan insanların pazar sorununu çözmek için adım attıklarını belirten Başkan Gürbüz: “Bugün mikro kredi yetkilileri ile beraber üretim yapan yaklaşık elli hanım kardeşimizi davet edip bir protokol imzaladık. Bu anlaşma ile şunu amaçlıyoruz. Mikro kredi fon sağlayacak, yatırım sermayesini temin edecek, hanım kardeşlerimiz kırsal kalkınma modelinin emek gücünü oluşturacak, üretim yapacaklar, bizde Elbistan Belediyesi olarak üretilen ürünleri satın alacağız.

Tanzim satış mağazalarımız aracılığıyla da bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu aslında bir üretim zincirinin belli halkalarını farklı kurumlar aracılığı ile tamamlanması anlamına geliyor. Yaklaşık beş hanım kardeşimizin daha önce işletmeler kurup ihracat yaptıklarını öğrendim. Pandemi nedeni ile işleri durma noktasına gelmiş. Şimdi biz yeniden onlara can suyu katacağız, sermaye takviyesi yapacağız ve onların üretimlerini canlandıracağız. Kırsaldaki üretim gücünü tetiklemiş olacağız. Biz bu çalışmaları yaparken yurtdışında yaşayan derneklerimiz, iş adamlarımız ve iştirakçilerimizle de görüştük. Onlardan da birtakım siparişler temin ettik. Talep edilen ürünlerin üretilmesi halinde ihracat noktasında köprü vazifesi göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mikro Kredi Elbistan Şubesi sorumlusu Tuğba Öztürk de, üretim yapan kadınların önündeki en büyük engelin pazar sorunu olduğuna değinerek: “ Elbistan Belediyesi ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde üyelerimizin ürettikleri ürünler Elbistan Belediyesi tarafından satın alınıp kendi imkanları ile satışa sunulacak. Böylelikle üyelerimizin en büyük sorunu olan yaptıkları ürünü satamama olumsuzluğu ortadan kalkmış oldu. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e üreten kadınlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üretici kadınlardan Ümmühani Ceviz ve Nuran Çıtak pazar sorununun ortadan kalmasıyla birlikte daha çok üretme imkanına kavuşmuş olduklarını söyleyerek, mikro kredi şubesine ve Elbistan Belediyesine teşekkür ettiler.