Millet Bahçesi Barbaros’a Nefes Aldıracak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ın Barbaros Mahallesi’nde hayata geçen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor.

Kayseri Yolu güzergâhında konumlandırılan ve toplamda 113 bin metrekare alana sahip olacak tesiste toprak tesviye ve zemin hazırlıklarının ardından ağaç ve bitkiler toprakla buluşturuluyor.

Yürüyüş yolları, spor sahaları, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları gibi birçok sosyal donatıyı da bünyesinde bulunduracak olan tesis bitki ve ağaç çeşitliliğiyle bölgeye nefes aldıracak.

Yapraklı ve ibreli orman ağaçları ile çalı bitkilerinin ve çiçeklerin yer alacağı tesis, yeşilin her tonunu bulunduracak.