Millet Bahçesi Barbaros’a Nefes Aldıracak
Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Millet Bahçesi projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplamda 113 bin metrekare alana sahip olacak rekreasyon alanı, sahip olacağı sosyal donatıların yanı sıra birçok ağaç ve bitkiye ev sahipliği yaparak yeşilin her tonunu barındıracak.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 14:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ın Barbaros Mahallesi’nde hayata geçen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor.
Kayseri Yolu güzergâhında konumlandırılan ve toplamda 113 bin metrekare alana sahip olacak tesiste toprak tesviye ve zemin hazırlıklarının ardından ağaç ve bitkiler toprakla buluşturuluyor.
Yürüyüş yolları, spor sahaları, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları gibi birçok sosyal donatıyı da bünyesinde bulunduracak olan tesis bitki ve ağaç çeşitliliğiyle bölgeye nefes aldıracak.
Yapraklı ve ibreli orman ağaçları ile çalı bitkilerinin ve çiçeklerin yer alacağı tesis, yeşilin her tonunu bulunduracak.
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