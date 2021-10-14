Millet konakları Büyükşehir’le eğitim yuvası oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde inşa edilen çok fonksiyonlu “Millet Konakları” eğitim yuvasına dönüştü. Bu kapsamda, Göksun Millet Konağı da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde “Endülüs Okuma Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlik ile ilçede lise öğrenimi gören öğrenciler Yazar Emrah Atiş’le bir araya geldi. Kütüphanede Çay, Simit ve Yazar Okur Buluşması adı verilen etkinliğe Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şeref Akpınar, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu ve Göksun Anadolu İmam Hatip Lisesi Battal Arslan ile koordinatör öğretmen ve öğrenciler katıldı. İkram edilen çay ve simit eşliğinde kitap okuma ve söyleşinin gerçekleştirildiği etkinlik, imza programının ardından sona erdi.