Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe – Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Pençe – Kilit Operasyonu’nda şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.