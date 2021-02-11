Milletvekili Ahmet Özdemir'den kurtuluş bayramı mesajı!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir 12 Şubat’ın önemine dikkat çekti , kurtuluş bayramını kutladı
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 10:27 11.02.2021, 14:50
İstiklal ilham verir temasıyla milli mücadelenin 101.yıl dönümünde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir 12şubat’ın önemine dikkat çekerek Kahramanmaraş halkının kurtuluş bayramını kutladı.
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