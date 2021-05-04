Milletvekili Ahmet Özdemir, yeni destek paketinin detaylarını Aksu Haber’e anlattı
Genç yaşta aralarına katıldığı erdemliler hareketi AK Parti’de 2006 yılından 2021 yılına kadar birçok noktada görev alan ve aldığı her görevi başarıyla temsil ederek taçlandıran son olarak da milletvekilliğinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle seçim işleri başkan yardımcılığına getirilen Ahmet Özdemir kahraman şehri temsil etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 13:26 04.05.2021, 17:48
Aksu Haber ekibine gündemi değerlendiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir tam kapanmanın ardından yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Özdemir sosyal devlet olduğumuzu vatandaşımıza gösteriyor ve hissettiriyoruz dedi.
Milletvekili Özdemir mualefeti sert sözlerle eleştirirken bizimle anlaşamasalarda delikanlı mualefet yapıyor olmaları lazım ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Özdemir mualefetin 128 milyar dolar polemiğine de açıklık getirdi.
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