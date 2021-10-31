Milletvekili Aycan'dan Başkan Okumuş'a ziyaret!

Ardından Binicilik ve Okçuluk eğitim merkezinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve beraberindeki heyet ile birlikte Mahalle Muhtarlarının katılımlarıyla, Mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundular.

Sonrasında ise; Türkoğlu Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek açılışının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen MHP Milletvekili Sefer Aycan programda bir konuşma yaparak şu sözleri dile getirdi.

Başkan Okumuş ise program kapsamında yapmış olduğu konuşmada şunları dile getirdi.