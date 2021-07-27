Milletvekili Aycan, festival alanını ziyaret etti

Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında festival düzenleniyor.

Festival alanına gün boyunca ziyaretlerde devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde ziyaret gerçekleştiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr Sefer Aycan etkinliği Aksu Haber’e değerlendirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de milletvekili Aycan’a teşekkürlerini iletti.