Milletvekili Aycan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Sefer Aycan boşanmış aileler ve çocuk icrası ile ilgili TBMM genel kurulunda konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 15:31 16.06.2021, 19:58
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.dr. Sefer Aycan boşanmış aileler ve çocuk icrası ile ilgili TBMM genel kurulunda konuştu
Milletvekili Aycan burada yaptığı konuşmada aile yapısının önemini vurguladı.
Boşanma sonrası mahkeme kararına anne ve baba uymalıdır diyen MHP Milletvekili Aycan her çocuğun anne ve babasıyla, her anne-babanın da çocuğuyla ilişki kurması haktır” ifadelerini kullandı.
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