Milletvekili Aycan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.dr. Sefer Aycan boşanmış aileler ve çocuk icrası ile ilgili TBMM genel kurulunda konuştu

Milletvekili Aycan burada yaptığı konuşmada aile yapısının önemini vurguladı.

Boşanma sonrası mahkeme kararına anne ve baba uymalıdır diyen MHP Milletvekili Aycan her çocuğun anne ve babasıyla, her anne-babanın da çocuğuyla ilişki kurması haktır” ifadelerini kullandı.