Milletvekili Aycan, TBMM genel kurulunda söz aldı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan şu ifadelere yer verdi: Sayın Başkan, bu hafta Sağlık Haftası'dır. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyi olma hâlidir. Tam iyi olmak sonsuz bir kavramdır. Sağlık hizmetine herkesin ihtiyacı vardır. Her insanın sağlık düzeyi geliştirilebilir ve geliştirilen düzeyi de korumamız gerekir. Bu nedenle her birey sağlığına sahip çıkmalı, sağlığını korumalı ve geliştirmelidir. Toplum olarak da önceliğimiz sağlığı geliştirme ve korumaya yönelik olmalıdır. Sağlığı geliştirmek geleceğe yatırımdır. Sağlığı koruyamadığımız zaman hasta olan kişiyi tedavi etmek pahalıdır ve risklidir. Hastalığın nasıl seyredeceği belli olmaz ve sonunda ölüm de görülebilir, en iyisi hasta olmamaktır. Bireysel olarak da kamu olarak da önceliğimizi sağlığımızı geliştirmeye ve korumaya vermeliyiz. Sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla.