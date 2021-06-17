Milletvekili Aycan, TBMM Genel Kurulunda söz aldı!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr.Sefer Aycan’ın, itfaiyecilik mesleği ile ilgili TBMM genel kurulunda söz alarak bir konuşma gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2021, 13:05 17.06.2021, 17:06
Kurtarmada, afette, kazada, sıkıştığımız her yerde vardırlar. İtfaiye teşkilatları belediyeler bünyesindedirler, merkezî bir teşkilatları yoktur, bu iller arasında ve ilçeler arasında farklılıklara neden olmaktadır. Bunu düzeltmek için merkezî bir çatı altında toplanması uygun olacaktır. İtfaiyeci belediyeler de 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında çalışmaktadır, fakat aynı yerde farklı statüde itfaiyeciler vardır; işçi statüsünde, sözleşmeli veya şirket elemanı olarak çalışan itfaiyeciler vardır; bu, çalışanlar arasında eşitsizliklere neden olmaktadır. Özlük hakları, statü sorunları çözülmelidir. öncelikle meslek olarak tanımlanmalı, görev tanımı yapılmalıdır, statüleri netleşmelidir, yıpranma tazminatları artırılmalıdır.
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