Milletvekili Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı!

Tarımsal Üretimin Önemi Her Gecen Gün Daha Artmakta Ve Herkes Tarafından Kabul Edilmektedir. Artan Nüfusu Beslemek İçin Daha Fazla Üretim Yapmak Gerekmektedir. Beslenme, İnsanın Temel İhtiyacıdır, Yeterli Ve Dengeli Beslenme İnsanın Sağlık Düzeyinin En Belirleyici Faktörüdür, Sağlıklı Ve Yeterli Gıdaya Her İnsanın İhtiyacı Var.

Bu Nedenle, Tarımsal Üretimi Artırmalıyız Fakat Var Olan Toprakları, Var Olan Kaynakları, Toprağı, Suyu Da Doğru Kullanmalıyız. Diğer Taraftan, Toprağı Ve Suyu Da Kirletmemeliyiz. Bu Nedenle, Bilimsel Doğruları, Yeni Üretim Teknolojileri Kullanmalıyız. Konuyla İlgili Mühendislerimiz, Ziraat Mühendisi, Veteriner, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi Sayımız Yeterlidir.

Bu Mühendislerin Kamuda Ve Özelde İstihdamı Artırılmalı Ve Etkin Çalışmaları Sağlanmalıdır. Teknolojik İmkânları Doğru Kullanmak Verim Miktarını Artırmayı Sağlayacaktır. Tarımsal Ürün İthal Etmekten Ülkemizi Hep Birlikte Kurtarabiliriz Diyor, Teşekkür Ediyorum.