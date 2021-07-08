Milletvekili Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN TBMM genel kurulunda söz aldı! Milletvekili Aycan aile sağlık merkezleri fiziki durumu ve çalışanların sorunlarını TBMM de dile getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2021, 12:22 08.07.2021, 12:40
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı.
Milletvekili Aycan ülke genelinde aile sağlık merkezlerinin fiziki durumuna değinerek iyileştirmeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.
ASM'lerde çalışan personellerinde durumuna dikkat çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
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