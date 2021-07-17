Milletvekili Aycan TBMM Genel Kurulunda söz aldı!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN TBMM genel kurulunda söz aldı! Milletvekili Aycan orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2021, 11:05 17.07.2021, 11:51
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan orman yangınları ve alınması gereken tedbirler hakkında TBMM genel kurulunda söz aldı!
Milletvekili Aycan son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çekerek bunlara karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.
Ayrıca MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan orman içi pikniklerinde de çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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