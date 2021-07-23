Milletvekili Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN TBMM genel kurulunda söz aldı! Milletvekili Aycan diş sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2021, 12:46 23.07.2021, 18:13
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ülkemizde büyümeye başlayan diş sağlığı sorunları hakkında TBMM genel kurulunda söz aldı!
Milletvekili Aycan ülkemizde diş sağlığının çok iyi olmadığına dikkat çekerek diş protez ihtiyacının çok fazla olduğunu vurguladı.
Ayrıca MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan toplum olarak dişlerimize özenli davranmamız gerektiğini dile getirdi.
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