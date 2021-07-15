Milletvekili Aycan’dan 15 temmuz mesajı!

Sayın Başkan, 15 Temmuz 2016'da, devletin tüm kurumlarının içine sızmış, Türk devletini ele geçirmeye çalışan hainler ve onların dış destekçilerini lanetliyorum.

Bu, en büyük ihaneti unutmamak gerekir. Hainlere karşı duruş gösteren, o gün şehit olan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

O gün devletine sahip çıkan Türk milletini kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun fakat FETÖ ve diğer terör örgütleri, millete ve devlete ihanet bitmedi.

Terör örgütlerinin liderleri yurt dışında ihanetlerini sürdürmektedir. Fetullah Gülen ve diğer örgüt yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından teslim edilmelidir; ülkemize ve dinimize verdiği zararların hesabı sorulmalıdır.

Bu kalkışmanın bir daha yaşanmaması için dikkatli ve uyanık olmak zorundayız, sosyal medyadaki ve ekonomik hayattaki manipülasyonları engellemeliyiz