Milletvekili Cihat Sezal, Rektör Özgül’ü ziyaret etti

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder'in de yer aldığı ziyarette, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin gelişim süreci hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yeni açılan bölümler hakkında Milletvekili Sezal’a bilgiler veren Rektör Özgül, bu yıl 3 yeni lisans bölümünde öğrenci alınacağını söyledi. Özgül, “Bu yıl Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi Arapça İlahiyat Bölümü’ne 80, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne 60 ve Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi Bölümü’ne 40 öğrenci alacağız. Ayrıca geçen yıl açtığımız Mütercim Tercümanlık Bölümümüze de bu yıl 50 öğrenci alacağız. Önümüzdeki süreçte ülkemizin ve kentimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bölümler açarak, üniversitemizin yapılandırmasını en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Milletvekili Sezal ise Rektör Özgül’e yeni bölümlerin açılması dolayısıyla teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu. Sezal, KİÜ’nün gelişimi ve büyümesi noktasında gerekli desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.