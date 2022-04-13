Milletvekili Güvenç, İftar Vakti programına konuk oldu!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Aksu TV ekranlarında düzenlenecek olan İftar Vakti programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç konuk oldu.

Programda Güvenç, siyasetin ramazan aylarındaki yoğunluğundan bahsetti.