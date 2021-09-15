Milletvekili Güvenç saha ziyaretlerine devam ediyor

Milletvekili Güvenç, bu kapsamda ilk olarak esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinde Başkan Ahmet Kuybu başta olmak üzere diğer oda başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra yeni hizmete giren Dulkadiroğlu araç muayene istasyonunun da açılışına katılan Güvenç beraberindeki heyetle merkez ve Narlı Tüvtürk araç muayene istasyonlarında da incelemelerde bulundu.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç son olarak DSİ bölge müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ve bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yapılan toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar üzerinde durularak bu sorunlara çözüm önerileri sunuldu.