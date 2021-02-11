Milletvekili Habibe Öçal’ dan 12 Şubat mesajı!
Kahramanmaraş halkının Onikişubat Kurtuluş Bayramı’nı kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 10:40 11.02.2021, 14:53
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.Yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal bir mesaj yayınladı.
Milletvekili Öçal burada tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.
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