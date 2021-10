Milletvekili Habibe Öçal, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’e sahip çıktı

Bir dizi ziyaret için Ekinözü ilçesine giden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, işten çıkarılan bir personel konusunun gereğinden fazla büyütüldüğüne değindi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Öçal: “Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ekinözü belediyemizle ilgili birtakım çirkin söylentiler var. Bunu aslında konuşmaya bile değer görmüyorum. Oldukça ucuz ve basit bir konu olarak görüyoruz. Burada sıradan bir kamu görevlisinin yaptığı disiplinsizlik karşısında belediye başkanımızın ve kurum amirlerinin aldığı birtakım kararlar, yani işlem noktasında kamu görevlisinin hezeyanıyla başlayan birtakım iddialar. Bu iddialar hukuka taşınmış, savcılığa sunulmuş vaziyette. Bizler hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenen, hukuk devleti inancında olan insanlarız. Bu noktada elbette ki hukukun vereceği kararlara saygılıyız. Hukukun vereceği kararlardan önce çıkıp ta bunu bir muhalefet genel başkanının şizofrenik bir yaklaşımla Ekinözü Belediyesi’ni gündeme almasını Türk siyaseti açısından bir talihsizlik olarak görüyoruz ve muhalefet noktasında da ne kadar yerlerde pespaye bir siyasetin izlendiğine hepimiz şahitlik etmekteyiz. Muhalefetin aldığı birkaç tane büyükşehir belediyesinin hezeyanına kapılarak gerçekten bu kadar halüsinasyon görürcesine açıklamalar yapmasını talihsizlik olarak nitelendirmek lazım. Keza biz de biliyoruz şu anda onların mevcut belediyelerindeki durumu, borç bataklarını, belediyelerinin içerisindeki bir takım ahlaksız uygulamaları, anti demokratik uygulamaları hepimiz biliyoruz. İstanbul büyükşehir Belediyesi ortada, yine İstanbul’daki birçok belediye Büyükçekmece Belediyesinden Beşiktaş’a kadar birçok belediyenin bugün nasıl birtakım iddialarla yolsuzluk iddialarıyla gündemde kaldığını ve basını oldukça meşgul ettiğini biz de bilmekteyiz. Bizim muhalefetimiz yaptığı eleştirilerle yaptığı çalışmalarla yalan iftira hakaret inkâr, her türlü çirkefliğe bulanmış vaziyette ve bizi de o kendi çirkefine çekme gayretinde bulunmaktadır. Biz belediyemizin de teşkilatımızın da arkasındayız. Yapılan işlerin doğru yaptığının arkasındayız. Halk ta arkasında. Bakın şu an belediyemizin halkta arkasında. Bir personelin işten uzaklaştırılmasıyla bu kadar ilgileniliyorsa Bolu Belediyesi’ne baksınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sayıları on binleri bulan çıkarmalara baksınlar. CHP Belediyelerinden çıkarılan işçilere baksınlar. Aydın Belediyesi’ne, İzmir Belediyesi’ne baksınlar. En dürüst dedikleri Mansur Yavaş’ın belediyesine baksınlar. Dünya kadar işçi çıkartıldı. Hangi gerekçeyle çıkarttılar bunları. Bizim disiplinsiz davranan bir personelimizin çıkartılmasından tutup da kendi çirkinliklerini kapatmak amacıyla muhalefetin en tepesinden böyle bir söylemi açıkçası, ağzımız açık şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Kendi çirkinliklerini, kendi çirkeflerini bastırmak amaçlı böyle bir yola gittiklerine inanıyoruz. Emin olun cevap vermek bile kale bile almak bize zül geliyor. Bizim Kahramanmaraş’ın bir tabiri vardır, gözünün önündeki hezeni görmeyip te başkasının gözünün önündeki çöpü görmesi gibi. Bizim gözümüzün önünde çöp te yok, ama kendileri emin olun öyle bir kara duvar örmüşler, öyle bir çirkefin içindeler ki battıkça batıyorlar. Biz CHP belediyelerinin yaptıkları yolsuzlukları rakamlarla verebiliriz. Usulsüzlükten tutun da ahlaksızlıktan, tacizden, tecavüzden. Bir kadın olarak beni konuşturmasınlar. Bir kadın olarak CHP teşkilatlarında CHP belediyelerinde yapılan ahlaksızlıkları biz onlara sayılarla rakamlarla veririz. Ama bunları dile getirmeyi biz zül kabul ediyoruz. Kendi siyasetimizin çizgisini düşürmemeye dikkat ediyoruz. Bu noktada kendilerinin yaptığı çirkef siyasete asla alet olmayacağız. Nezih siyasetimize, milletten yana siyasetimize devam edeceğiz. Gerek teşkilatlarımız ile gerek yerel yönetimlerimizle dimdik ayaktayız. Halk her defasında bunlara okkalı tokatlar atıyor, ama her attığı tokatta insanın aklı başına gelmesi gerekirken bunlar tamamen akılları başlarından kaybolmuş vaziyette hareket ediyorlar. İşleri güçleri yalan ve iftira. Halkın gündemini bunlarla meşgul ederek kendi arkalarındaki çirkinlikleri kapatmaya çalışıyorlar. Yatırımlar arttıkça halka hizmet gittikçe çıldırıyorlar. Bunlar değil belediye, bir bekçi kulübesi bile emanet edilecek durumda değiller” diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Ekinözü ziyaretinde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye meclisi üyeleri Yusuf Yılmaz ile Ömer Kara’ya AK Parti rozeti taktı.

CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Yılmaz, CHP’de gördüğü yanlış tutumlar üzerine istifa ettiğini söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen yerel seçimlerde CHP’den belediye meclisi üyesi olarak seçildim. Altı aylık süre içerisinde CHP’li meclis üyesi arkadaşların ve belediye başkanı olan aday arkadaşın art niyetli hizmet ettirmeme amaçlı hareket ettiklerinden dolayı partimden istifa etmiştim. Geçen süre içerisinde belediye başkanımızın samimi davranışlarından adaletli ve hizmet anlayışıyla hareket ettiğinden dolayı belediye başkanımızla birlikte yürümek için AK Parti’ye geçmek için karar kıldım.”