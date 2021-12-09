Milletvekili İmran Kılıç'ın ismi, Türkoğlu'nda yaşatılacak
Türkoğlu Belediyesi 2021 yılı Aralık ayı olağan Meclis kararı ile Çobantepe mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan sosyal tesisinin adı 'İmran Kılıç Sosyal Tesisleri' olmasına, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile karar verildi.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2021, 12:10 09.12.2021, 17:50
Düzenlenen AK Parti grup toplantısının ardından, Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un başkanlığında 2021 yılının son Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Türkoğlu Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz günlerde vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili merhum İmran Kılıç’ın ruhuna ithafen Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Sonrasında ise merhum vekil Kılıç’ın hatırasını yaşatacak Türkoğlu İlçesi Çobantepe Mahallesinde bulunan sosyal tesise 'İmran Kılıç Sosyal Tesisleri' adı verildi.
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