Milletvekili İmran Kılıç Pazarcık’ı Ziyaret Etti

Ak Parti İlçe Teşkilatında gerçekleşen ziyarette Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Ak Parti İlçe Başkanın Harun Eskigün ilçe Teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Gerçekleşen istişare toplantında Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanın Harun Eskigün bir konuşma yaptı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise bir konuşma yaptı.

Son olarak Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç bir konuşma yaptı.

İlçe Teşkilatından tamamlanan istişare toplantısının ardından program Pazarcık Belediye Başkanlında gerçekleşen ziyaretle devam etti.

Gerçekleşen ziyaret Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yapılan hizmetler hakkında bir konuşma yaptı.

Pazarcık Belediyesi ziyaretinin ardından

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Ak Parti İlçe Başkanın Harun Eskigün Pazarcık ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gelişim Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada yapılan incelemelerin ardından Milletvekili Kılıç, Başkan Yılmazcan ve Başkan Eskigün son olarak Pazarcık ilçesinde yapımı devam eden 125 yataklı Devlet Hastanesi ve Millet Bahçesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.