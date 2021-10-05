Milletvekili İmran Kılıç, Rektör Can’ı ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Kılıç’a KSÜ’nün mevcut durumu, yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Misafirperverliği için Rektör Can’a teşekkür eden Milletvekili Kılıç, ihtiyaç duyulan her alanda KSÜ’ye destek vermeye ve hak ettiği noktalara taşımak için gereken çabayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, üniversitenin ihtiyaç duyduğu her noktada desteklerini esirgemeyen Milletvekili Kılıç’a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da hazır bulundu.