Milletvekili İmran Kılıç TBMM Genel Kurul’da anıldı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kent siyasetinin başarılı ve değerli isimlerinden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç TBMM genel kurulda rahmetle anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 11:50 24.11.2021, 13:45
TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir sözün güzelini söyler insanların gönlüne hitap ederdi dedi.
Milletvekili Özdemir’ yaşadığı bir anıyı da genel kurulda paylaştı.
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