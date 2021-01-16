Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu’nda eğitim yatırımlarını inceledi!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Başkan Okumuş'la birlikte İlçedeki eğitim yatırımlarını inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 16.01.2021, 16:07 16.01.2021, 18:16
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, İlçeye yaptığı ziyaretler kapsamında son olarak da ilçedeki eğitim yatırımlarını ziyaret ederek, yerinde inceledi.
Milletvekili Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve beraberindeki heyet ile birlikte Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Yolderesi ve Doluca Mahallelerine yapımı sona eren ve devam eden okulları ziyaret etti.
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