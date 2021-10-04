Milletvekili Kılıç, çalışmaları yerinde inceledi!
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yeni eğitim öğretim döneminin ardından KYK yurtlarında devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2021, 16:30 04.10.2021, 17:15
Milletvekili Kılıç’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ak Parti İl Yönetimi ve Gençlik Kolları yönetimi eşlik etti.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Sertpolat yurtların gençler için önemine dikkat çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise devam eden inşaat çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
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