Milletvekili Kılıç, Milli Mücadelenin 101.Yıl Dönümü Dolayısıyla TBMM’de Söz Aldı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Milli Mücadelenin 101.yıl dönümü dolayısıyla TBMM genel kurulunda söz aldı.

KAHRAMANMARAŞ 13.02.2021, 14:49
Milletvekili Kılıç, Milli Mücadelenin 101.Yıl Dönümü Dolayısıyla TBMM’de Söz Aldı

Milletvekili kılıç konuşmasında 12şubat kurtuluş bayramının önemine dikkat çekti.

Milletvekili kılıç sözlerine şu şekilde devam etti;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli milletimiz, değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutluyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

    Devrin yöneticilerinin basiretsizliği yüzünden yok yere girdiğimiz cihan savaşından yenik çıkmamızın akabinde Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştık. Mondros Mütarekesi'nin 7'inci maddesine göre ülkemiz işgale uğramış, bu işgalden Maraş ve yöresi de payını almıştı. Maraş'a önce İngilizler gelmiş, onlar sekiz ay kalmışlar, Fransızlarla aralarında yaptıkları değişim görüşmeleri neticesinde ardından Fransızlar gelmiştir. Fransızların gelmesiyle beraber yerli Ermeni'leri de kışkırtıp donatmışlar, Fransız-Ermeni iş birliğindeki işgalciler şehrimize, halkımıza saldırmışlar, gördüklerini büyük küçük, kadın erkek demeden öldürmüşlerdir. Bu durum karşısında direnmekten başka çaresi kalmayan Kahramanmaraş halkı silaha sarılmış ve işgalcilerle yirmi iki gün ve gece süren bir mücadele vermişlerdir.

    Maraş mücadelesi, Türk istiklal mücadelesinin ilklerindendir. Aynı zamanda bu mücadele mahallî imkânlarla başka yerlerden destek almaksızın kendi imkânlarıyla Maraş halkının canını dişine takarak yapmış olduğu canhıraşane bir mücadeledir. Neticede Fransız işgalcileri ve onların yerli iş birlikçisi Ermeni komitacıları bir daha dönmemek üzere Maraş'ı terk etmişlerdir. 1925 yılı 5 Nisanında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş'ımıza kırmızı şeritli bu İstiklal Madalyası verilmiş ve Maraş'ımız bu madalyayı almaktan o gün bugün büyük bir onur duymuştur, onur duymaktadır. 7 Şubat 1973'te de İstiklal Madalyalı şehrimize kahramanlık unvanı verilmiş ve bu unvan da onurumuz üzerine onurumuz olmuştur.

    Bizler de şanlı ecdadımızın vermiş olduğu istiklal mücadelesini taçlandırmak için el birliğiyle Kahramanmaraş'ımızın istikbal mücadelesini vermekteyiz. Bu mücadelede hedefimiz, nitelikli insan kaynağına sahip Kahramanmaraş, sosyal altyapısıyla yaşam kalitesi yüksek Kahramanmaraş, gelişmiş altyapısıyla sanayinin çekim merkezi Kahramanmaraş, tekstilde lider kent Kahramanmaraş, kuyumculukta tasarımın merkezi Kahramanmaraş, ihracatta rekabet gücü yüksek Kahramanmaraş, lojistiğin bölgedeki merkezi Kahramanmaraş, kültürü ve doğal güzellikleriyle alternatif turizm merkezi Kahramanmaraş, şehirciliği planlı, kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş Kahramanmaraş diyoruz ve bunun için çalışıyoruz, bunun için çalışacağız.

    "Doğru, makul tut da bir yol,

    Durma, yürü, bahtiyar ol.

    Ama zahmetli seferdir,

    Dayan ha sonu zaferdir." diyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

#Kılıç
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