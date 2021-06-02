Milletvekili Kılıç ve Başkan Okumuş’tan ziyaret!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu’nun çileği ile meşhur Kaledibi ve Muratçakıroğlu Mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Okumuş ve Kılıç, şifa deposu olan ve birçok ülkeye ihracatı yapılan 1300 rakımlı mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelerek, çilek üretimi hakkında bilgiler alıp, fikir alışverişinde bulundular.

Tarım ve Orman Bakanlığının son yaptığı 450 bin liralık destekle Rusya, Mısır ve birçok ülkeye ihracata başladıklarını ifade eden bölge halkı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ‘a, vermiş olduğu desteklerinden dolayı da teşekkür ettiler.

Başkan Okumuş ise çilek yetiştiricilerine desteklerin süreceğini söyledi.

Ziyarette konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ta bölgede eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi