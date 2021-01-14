Milletvekili Kılıç’tan, Türkoğlu ilçesine ziyaret!

Türkoğlu Belediyesi yatırımları ve projeleri hakkında Başkan Okumuş ’tan bilgiler alan Milletvekili Kılıç, heyet ile birlikte daha sonra İlçe Kaymakam Vekili, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Kılıç, ziyaretin ardından, Türkoğlu Organize sanayi bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Belediye Başkanı Osman Okumuş eşliğinde, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, bölgedeki sanayi yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Türkoğlu'nun Gidişatı 3. Metropol olma yolunda ilerliyor diyerek konuşan Kılıç, Belediye Başkanı Osman Okumuş'u tebrik etti.