Milletvekili Kılıç’tan, Türkoğlu ilçesine ziyaret!
Bir dizi ziyaretler için Türkoğlu’na giden, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve beraberindeki, AK Parti İlçe koordinatörü Yavuz Selim Kütükçü, AK Parti İl Yönetim kurulu üyesi Bekir Büyükkurt, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 14:43 14.01.2021, 15:02
Türkoğlu Belediyesi yatırımları ve projeleri hakkında Başkan Okumuş ’tan bilgiler alan Milletvekili Kılıç, heyet ile birlikte daha sonra İlçe Kaymakam Vekili, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
Kılıç, ziyaretin ardından, Türkoğlu Organize sanayi bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Belediye Başkanı Osman Okumuş eşliğinde, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, bölgedeki sanayi yatırımları hakkında bilgiler aldı.
Türkoğlu'nun Gidişatı 3. Metropol olma yolunda ilerliyor diyerek konuşan Kılıç, Belediye Başkanı Osman Okumuş'u tebrik etti.
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