Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’dan çağrı!
İsrail’in bu zulümlerine karşı tek yürek olunması gerektiğine dikkat çekti.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 16:37 12.05.2021, 17:15
Katil ve siyonist İsrail, Filistinlilere yönelik zulmünü artırarak sürdürüyor.
İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.
Bu kapsamda İsrail’in bitmek tükenmek bilmeyen bu zulümlerine karşı sosyal mecralardan Filistin, mescidi aksa için çeşitli programlar düzenleniyor.
Binlerce kişinin katıldığı bu programlardan birisine konuk olan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da İsrail bu zulümlerine karşı tek yürek olunması gerektiğine dikkat çekti.
26°
açık
Namaz Vakti 12 Mayıs 2021
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:19
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|35
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|35
|64
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Burnley
|35
|39
|15. Newcastle
|35
|39
|16. Brighton
|35
|37
|17. Southampton
|34
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Real Madrid
|35
|75
|3. Barcelona
|35
|75
|4. Sevilla
|35
|71
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Real Betis
|35
|54
|7. Villarreal
|35
|52
|8. Celta de Vigo
|35
|47
|9. Athletic Bilbao
|35
|46
|10. Granada
|35
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Valencia
|35
|39
|14. Levante
|35
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|35
|34
|17. Real Valladolid
|35
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü