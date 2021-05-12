Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’dan çağrı!

Katil ve siyonist İsrail, Filistinlilere yönelik zulmünü artırarak sürdürüyor.

İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün Eski Şehir Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Bu kapsamda İsrail’in bitmek tükenmek bilmeyen bu zulümlerine karşı sosyal mecralardan Filistin, mescidi aksa için çeşitli programlar düzenleniyor.

Binlerce kişinin katıldığı bu programlardan birisine konuk olan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da İsrail bu zulümlerine karşı tek yürek olunması gerektiğine dikkat çekti.